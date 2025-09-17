Ibai Llanos prueba el encebollado de pescado en España y dice que es 'increíble y espectacular'

"Me voy a dar el lujo de probar algunos de los mejores platos de Latinoamérica" dijo el creador de contenidos Ibai Llanos tras su concurso de el Mundial de los Desayunos que generó pasiones en todo el mundo.

Para su degustación Llanos invitó a diferentes chef de las nacionalidades de cada país participante para prepararlo en un video que colgó en la red social de YouTube.

Entre los platos que degustó estuvo el desayuno de Venezuela, México, Colombia, Bolivia y Ecuador, entre otros.

El chef ecuatoriano Eloy Mera, oriundo de Balzar de la provincia del Guayas, fue el encargado de preparar el encebollado de pescado para Llanos. El chef tiene más de dos décadas de experiencia y ha llevado su cocina hasta la capital española.

En el video Mera presenta al encebollado como el "plato más emblemático del Ecuador". Detalló su preparación y lo sirvió al streamer acompañado de chifles y jugo de naranja.

Al probar el plato, Llanos pidió disculpas a los otros menús a 'los que no olvidará', pero 'que está muy bueno, es increíble' el encebollado. 'La combinación espectacular', exclamó Llanos.