De la salud mental a los tribunales: Selena Gomez enfrenta demanda por presunto fraude

Mandy Teefey tuvo que pedir un préstamo para pagar a sus trabajadores de Wondermind.

Una app que nunca llegó y promesas que, según inversionistas, no se cumplieron. Ahora, el proyecto de salud mental, Wondermind, de Selena Gomez, está bajo la lupa de la justicia, por supuesto fraude.

¿Qué pasó con Wondermind?

Selena fundó Wondermind junto a su madre, Mandy Teefey, y Daniella Pierson. La empresa nació enfocada en bienestar mental y llegó a estar valorada en unos USD 100 millones en 2022.

La participación de Selena Gómez en Wondermind está en el centro de la demanda, que cuestiona el papel que habría asumido en la estrategia de marketing de la compañía. Redes Sociales

Ahora, inversionistas aseguran haber colocado cerca de USD 1.2 millones en el proyecto basándose en expectativas que, según alegan, no se concretaron.

¿De qué acusan a Selena?

La demanda sostiene que se habría prometido una participación activa de Selena para promocionar Wondermind entre sus millones de seguidores.

También se contemplaba una aplicación móvil que no llegó a concretarse. Los demandantes alegan, además, que desconocían los problemas financieros y operativos de la compañía.

¿Qué viene ahora?

La demanda fue presentada el 13 de agosto de 2026 en una corte federal de Delaware. Los inversionistas buscan recuperar el dinero invertido y otros gastos.

Por ahora, se trata de acusaciones que deberán probarse ante la justicia. Al conocerse la demanda, representantes de Selena no habían respondido públicamente a las acusaciones.

Wondermind nació para poner la salud mental sobre la mesa. Ahora, el proyecto enfrenta una conversación muy distinta en los tribunales.