Luigi Mangione se declara culpable del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Después de casi dos años de uno de los casos criminales más mediáticos de Estados Unidos, Luigi Mangione se declaró culpable en una corte federal de Manhattan de cargos relacionados con el asesinato de Brian Thompson. La decisión representa un giro importante porque hasta ahora había mantenido su inocencia frente a las acusaciones.

¿De qué se declaró culpable?

Mangione, de 28 años, admitió haber acechado y matado a Thompson, quien dirigía UnitedHealthcare, una de las mayores aseguradoras de salud de Estados Unidos.

Thompson, de 50 años, fue asesinado a tiros el 4 de diciembre de 2024, cuando caminaba hacia un hotel de Manhattan para participar en una conferencia de inversionistas. Mangione fue detenido cinco días después en Pensilvania.

La declaración de culpabilidad pone fin al proceso federal sin necesidad de llegar a un juicio. Mangione podría enfrentar cadena perpetua, aunque ya no existe la posibilidad de que sea condenado a muerte, después de que una jueza descartara previamente el cargo que permitía aplicar esa pena.

Mangione disparó a Brian Thompson mientras el CEO del seguro médico se dirigía a una conferencia en Manhattan. Redes Sociales

Pero todavía tiene otro juicio pendiente

Declararse culpable en el proceso federal no significa que todo haya terminado. Mangione también enfrenta cargos estatales en Nueva York por el asesinato de Thompson y ese juicio está previsto para septiembre.

Aquí aparece ahora una nueva batalla legal. La defensa podría intentar que el proceso estatal sea descartado argumentando que juzgarlo nuevamente por hechos relacionados con el mismo asesinato vulneraría la protección contra el doble juzgamiento. La Fiscalía estatal sostiene que ambos procesos contienen cargos jurídicamente distintos.