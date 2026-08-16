Santiago Peña expresa su solidaridad con Daniel Noboa tras la pérdida de su hijo Stefano

Una reunión entre los Presidentes de Ecuador y Paraguay en este año.

El presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, extendió un mensaje de profunda solidaridad y respaldo institucional al primer mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa Azín, y a la primera dama, Lavinia Valbonesi.

La manifestación del jefe de Estado paraguayo se dio tras la confirmación de la lamentable pérdida de Stefano, el tercer hijo que la pareja presidencial ecuatoriana se encontraba esperando.

A través de los canales oficiales diplomáticos y plataformas institucionales, Peña hizo llegar un abrazo fraterno a la familia Noboa Valbonesi en nombre del pueblo y Gobierno de Paraguay.

El líder paraguayo destacó la fortaleza que se requiere para afrontar momentos de dolor insuperable y reiteró los lazos de cercanía personal y de cooperación bilateral que unen a ambas naciones suramericanas en el escenario político actual.

El pronunciamiento se produce después de que se diera a conocer la pérdida gestacional de Stefano, hecho derivado de complicaciones médicas que obligaron al traslado de Lavinia Valbonesi a un centro de salud para recibir atención quirúrgica e intervención de urgencia.

La noticia generó consternación inmediata tanto en los círculos gubernamentales de Quito como en diversos sectores de la sociedad civil ecuatoriana.

La postura de Santiago Peña se suma a una cadena de mensajes de pesar emitida por diversos líderes internacionales, cancilleres y jefes de Estado de la región. Varios representantes diplomáticos latinoamericanos expresaron sus condolencias.

En el plano nacional, autoridades locales, legisladores y diplomáticos acreditados en Ecuador también han extendido notas formales de condolencia a la Casa de Gobierno. El respaldo multipartidista y la solidaridad interinstitucional han marcado la tónica comunicacional tras el anuncio, manteniendo el respeto prioritario al luto y la privacidad de la familia presidencial durante este proceso de recuperación.