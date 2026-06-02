Segunda vuelta en Perú: encuestas, candidatos y todo sobre estas elecciones

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sanchez, durante el debate en Lima, el pasado 31 de mayo.

Los peruanos elegirán, este domingo 7 de junio de 2026, presidente entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

Ambos candidatos tienen dos visiones diametralmente opuestas para un país cansado de la delincuencia, la extendida corrupción y el caos político con ocho mandatarios en una década.

Keiko, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori, busca la presidencia por cuarta vez consecutiva con estrecha ventaja frente a Sánchez, delfín del exmandatario Pedro Castillo, preso por un fallido autogolpe de Estado.

Desde la costa desértica hasta los Andes y la Amazonía, unos 27 millones de peruanos están convocados a las urnas para definir quién los gobernará por cinco años.

¿Qué dicen las encuestas?

El resultado es impredecible. Los sondeos muestran una cuarta parte del electorado indeciso ante dos candidatos con poco apoyo popular. Sumados no tuvieron ni el 30% de votos en la primera ronda del 12 de abril, plagada de fallos logísticos y denuncias de fraude.

En la segunda vuelta, Fujimori, administradora de empresas de 51 años, adelanta por apenas tres puntos a Sánchez, congresista, exministro y psicólogo de 57, reveló el domingo una encuesta de Ipsos.

Keiko Fujimori vs Roberto Sánchez

Fujimori, a quien muchos dicen 'la china' por sus ojos rasgados, promete mano dura en seguridad y acusa a Sánchez de llevar al país a la "destrucción" que atribuye a la izquierda: "Es una decisión entre orden o caos".

Fujimori promete expulsar migrantes y militarizar las calles y cárceles para acabar con los criminales

Su rival, apoyado por ultranacionalistas, propone un "cambio radical" a favor de los excluidos. Como símbolo, lleva el sombrero campesino que le regaló Castillo, un maestro rural defenestrado cuando intentó disolver el parlamento en 2022.

Miles protestan en Lima por supuesto fraude en las elecciones

El izquierdista, que asegura indultará a su mentor en caso de ganar, culpa a Keiko de la inestabilidad política por la influencia de su partido Fuerza Popular en el poderoso Congreso.

Sánchez propone una purga policial, apoyo de los militares y la derogación de leyes flexibles con los criminales, pero habla de respeto de los derechos humanos.

En la última década, Perú tuvo un promedio de casi un mandatario por año, inédito en la región. El ganador del balotaje sustituirá a partir del 28 de julio a uno interino, el izquierdista José María Balcázar.

Sin haber logrado mayoría legislativa en la elección de abril, el futuro presidente lidiará con un Congreso que, después de tres décadas, vuelve a ser bicameral.