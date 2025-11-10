Seis muertos en nuevos ataques de EE.UU. contra lanchas de presuntos narcos en el Pacífico

El Gobierno de Estados Unidos realizó un nuevo ataque en contra de una embarcación en aguas del Pacífico.

Otras seis personas murieron en ataques de Estados Unidos contra presuntas lanchas de narcotraficantes en el Pacífico, informó el lunes 10 de noviembre del 2025 el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Esto eleva a 76 el número total de muertos en la controvertida ofensiva antidrogas de Washington en aguas internacionales en el Pacífico y el Caribe.

Hegseth dijo en X que hubo dos ataques el domingo en el Pacífico oriental contra dos embarcaciones "que transportaban narcóticos", con tres personas a bordo cada una.

"Los seis murieron. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida", precisó el Secretario en su cuenta de la red social X.