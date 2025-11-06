Kristy Noem destacó el apoyo de Ecuador a Estados Unidos tras su visita oficial a Manta y Salinas

La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristy Noem, durante una cabalgata en Salinas con el presidente Daniel Noboa y su esposa, Lavinia Valbonesi.

La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, destacó el apoyo que Ecuador da a su país en la lucha contra el narcotráfico, inmigración y tráfico de personas. Este jueves 6 de noviembre del 2025 publicó un mensaje en su cuenta de la red social X.

“Ecuador ha sido un excelente aliado de Estados Unidos en nuestra labor para detener la inmigración ilegal, el narcotráfico y el tráfico de personas por tierra y mar”, escribió la funcionaria tras su visita de dos días a Ecuador, en los que recorrió la Base Aérea de Manta y Salinas.

La funcionaria también añadió que, además de los asuntos vinculados con seguridad, su visita tuvo un tono más personal.

“Fue maravilloso regresar a este hermoso país, ¡y aún mejor recorrerlo a caballo! El presidente Daniel Noboa y la primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, son unos anfitriones excepcionales”, dijo.

La publicación estaba acompañada de fotografías en las que se la ve cabalgando junto a Noboa, y su esposa, además de otros funcionarios de Estado.

Con estas palabras, Noem destacó tanto los avances en cooperación en materia de migración, narcotráfico y trata de personas como el componente diplomático y simbólico de su visita.

Noem llegó al país la tarde del miércoles 5 de noviembre con el objetivo de visitar puntos estratégicos en los que podría instalarse bases de seguridad extranjeras en el país.