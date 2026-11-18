El Senado de Brasil aprobó este miércoles 18 de noviembre un plan de ajuste fiscal propuesto por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en un esfuerzo por controlar la deuda y tranquilizar al mercado tras la reelección del mandatario.

El plan aprobado prevé un ahorro de hasta 56 000 millones de reales (unos 9 500 millones de dólares) en 2027. Se redujo los gastos en salud y educación.

Sin embargo, el gobierno no accedió a algunos reclamos del mercado como alterar el cálculo del salario mínimo y las pensiones, que en Brasil aumentan cada año por encima de la inflación.

"No es posible hacer ajustes perjudicando al pueblo trabajador, perjudicando el salario mínimo", dijo Lula el lunes durante una reunión con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, en Madrid.

"No puedo volverme rehén del sistema financiero", agregó.

Para corregir la trayectoria creciente de la deuda pública sería necesario un ajuste de 73 200 millones de reales, unos 12 500 millones de dólares.

Mientras el real brasileño se desploma a su valor más bajo en casi dos años, el plan también generó rechazo entre la base izquierdista de Lula en el parlamento, que alerta sobre una posible recesión a causa de los recortes.

El Senado aprobó por una votación de 45 a 31 y será discutido ahora en la Cámara de Diputados.

El recorte excluye parte de los ingresos petroleros de Brasil de la fórmula para calcular los presupuestos destinados a salud y educación, que están fijados por la Constitución en 15% y 18% de los ingresos totales del Estado.

También rebaja las transferencias del gobierno federal a los gobiernos locales y acaba con algunas exenciones tributarias.