Cuatro personas fueron detenidas en Tulcán durante la Operación Fénix 0656, tras ser vinculadas con una presunta red dedicada al tráfico ilegal de combustible subsidiado hacia Colombia.

La Policía Nacional desarticuló una presunta estructura delictiva dedicada al desvío y comercialización ilegal de combustible subsidiado hacia Colombia, tras ejecutar la Operación Fénix 0656 en la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi .

La intervención incluyó dos allanamientos a inmuebles vinculados con esta red ilícita y dejó como resultado la captura de cuatro personas (dos hombres y dos mujeres).

Dos registraban antecedentes por presuntos delitos hidrocarburíferos en los años 2012 y 2023.

De acuerdo con las investigaciones policiales, los sospechosos utilizaban la modalidad conocida como 'hormigueo'.

Esta consistía en abastecer reiteradamente sus automóviles con combustible subsidiado en distintas gasolinas del Carchi para luego cruzarlo de forma clandestina hacia territorio colombiano.

En su trayecto de retorno a Ecuador, los implicados aprovechaban la ruta para ingresar presunta mercadería de contrabando.

Durante los registros, los agentes incautaron los siguientes indicios:

4 vehículos utilizados presuntamente para el transporte ilícito.

utilizados presuntamente para el transporte ilícito. 800 ampollas de insulina de procedencia extranjera.

40 perfumes de diferentes marcas.

2 teléfonos celulares .

Perjuicio económico de USD 200 000 al Estado

Las autoridades estiman que esta actividad ilícita generó un perjuicio económico aproximado de 200.000 dólares al Estado ecuatoriano durante un año de operación.

Además, el deseo constante provocaba desabastecimiento para la población local del Carchi y obligaba a destinar recursos públicos adicionales para reponer el hidrocarburo.

Los cuatro ciudadanos aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales competentes para el inicio del debido proceso legal.