El secretario de Defensa de Estados Unidos ofrece una rueda de prensa desde Caracas este miércoles 18 de noviembre.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el miércoles 18 de noviembre del 2026 un acuerdo militar con Venezuela tras llegar por sorpresa a Caracas, convirtiéndose en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar el país desde que las fuerzas de Estados Unidos depusieron al presidente Nicolás Maduro.

Hegseth efectúa este viaje a Sudamérica tras escapar a un voto de censura en el Congreso de Estados Unidos por la guerra en Irán y ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que han dejado más de 200 muertos.

La televisión estatal venezolana transmitió imágenes de Hegseth y otros altos funcionarios estadounidenses junto a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas.

"Esperamos poder llevar esto a la práctica, profundizando nuestra cooperación y nuestra asociación en defensa de maneras que aprovechen la experiencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del Departamento de Guerra", dijo Hegseth en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

Hegseth indicó que el acuerdo busca "garantizar que el pueblo venezolano no sea amenazado por actores extranjeros, narcoterroristas o criminales, y que esté seguro y protegido dentro de sus fronteras soberanas".

El Pentágono todavía no ha anunciado formalmente este viaje. La agenda de Hegseth para este miércoles indica "el secretario no tiene eventos públicos o con la prensa".

El jefe del Pentágono estuvo a cargo de coordinar una incursión militar el 3 de enero para capturar a Maduro que dejó un centenar de muertos en Caracas, entre ellos una treintena de agentes cubanos que custodiaban al depuesto mandatario.

Reanudación de cooperación militar

La presidenta interina señaló por su parte que se trata de una "reanudación de la relación técnico-militar entre ambos países" tras años de tensas relaciones.

Según Delcy Rodríguez, el acuerdo busca reforzar la capacitación, el equipamiento operativo y el acceso a nuevas tecnologías para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

"Es muy beneficiosa para nuestros funcionarios militares, de favorecer su equipamiento operativo, de facilitar el acceso a nuevas tecnologías", indicó Rodríguez.

El fallecido Hugo Chávez también y Maduro impulsaron durante sus gobiernos acuerdos militares con países como Rusia y China que incluyeron la compra de aeronaves y armamento.

En la transmisión televisiva pudo ver el momento en que Hegseth estrecha las manos del ministro de Defensa venezolano, Gustavo González López. A las puertas del palacio presidencial fue recibida por el canciller Oliver Blanco.

Entre los presentes en el recibo también estuvo el empresario venezolano Alejandro Betancourt, dueño de North American Blue Energy Partners (Nabep), que firmó con Washington un acuerdo que cede a Estados Unidos el 20% de sus gigantescas reservas petroleras de Venezuela.

Hegseth viajará este mismo miércoles a Colombia, según anunció la víspera el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Delcy Rodríguez regresó a Venezuela en la mañana del miércoles tras una gira por países árabes y asistir a la cumbre climática de la ONU COP31.

Se espera que Hegseth se reúna con la prensa en un encuentro en la embajada de Estados Unidos en Caracas.