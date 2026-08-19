Shakira ayudará a reconstruir una universidad y 10 escuelas tras el terremoto en Colombia

La cantante colombiana Shakira visitó una de las escuelas afectadas por el terremoto en Quibdó, Colombia.

Shakira regresó a Colombia para estar cerca de las comunidades afectadas por el terremoto. Durante una visita a Quibdó, en Chocó, la cantante anunció que ayudará a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó y levantar 10 nuevas escuelas en el departamento.

La artista recorrió algunas de las zonas golpeadas por el sismo y visitó el Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla, uno de los centros educativos afectados.

USD 1 millón para reconstruir escuelas

Shakira explicó que el proyecto se realizará a través de su Fundación Pies Descalzos y contará con el apoyo del filántropo estadounidense Howard Buffett para la construcción de los 10 nuevos colegios.

Además, Global Citizen aportará USD 500 000 y Live Nation otros USD 500 000, es decir, un total de USD 1 millón destinado a reconstruir escuelas destruidas por el terremoto.

La cantante puso el foco especialmente en los niños que se quedaron sin clases tras la emergencia y aseguró que cada jornada lejos de las aulas representa una pausa en su futuro.

Shakira pide no olvidar al Chocó

La colombiana también hizo un llamado para que la ayuda no termine una vez que disminuya la atención sobre la tragedia. Señaló que le preocupa que las familias damnificadas y los niños afectados queden en el olvido después de la emergencia.

La Fundación Pies Descalzos trabaja desde hace 22 años en Chocó y, según Shakira, alrededor de 400 estudiantes se han graduado gracias a sus proyectos educativos en la zona.