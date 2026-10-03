Shakira y Dua Lipa sorprenden al público al cantar juntas en Madrid 

Dua Lipa y Shakira cantaron juntas en Madrid la noche de este sábado 3 de octubre del 2026.

Shakira y Dua Lipa compartieron escenario por primera vez este sábado 3 de octubre de 2026. La cantante británica apareció como invitada sorpresa durante el octavo concierto de la colombiana en Madrid para interpretar juntas “Antología”.

La presentación ocurrió pasadas las 22:30 durante la residencia que Shakira realiza en la capital española como parte del cierre de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Antes de que Dua Lipa apareciera en el escenario, Shakira presentó a la británica y destacó que la canción tiene un significado especial para ella. Las dos artistas interpretaron el tema ante el público que asistió al espectáculo en Madrid.

El encuentro marcó además la primera presentación en vivo de Shakira y Dua Lipa juntas, pues hasta ahora no habían coincidido en un escenario ni habían publicado una colaboración musical.

Dua Lipa ya había cantado “Antología” en Colombia

La elección de la canción tiene un antecedente. En noviembre de 2025, durante un concierto de su Radical Optimism Tour en el estadio El Campín de Bogotá, Dua Lipa interpretó “Antología” en español como parte de su presentación en Colombia.

La versión llamó entonces la atención de los seguidores de ambas artistas y recibió una reacción pública de Shakira. Meses después, las dos finalmente cantaron el tema juntas en Madrid.

“Antología” forma parte de “Pies Descalzos”, el álbum que Shakira lanzó en 1995 y que impulsó su carrera internacional en América Latina.

La aparición de Dua Lipa se suma a las colaboraciones que Shakira ha presentado durante su residencia en Madrid. Alejandro Sanz, Laura Pausini y Manuel Turizo también han acompañado a la colombiana en diferentes conciertos.

Shakira tiene programadas 12 presentaciones en Madrid, iniciadas el 18 de septiembre y previstas hasta el 11 de octubre de 2026.