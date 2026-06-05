Shakira rechaza el uso de su imagen en campañas políticas en Colombia

La barranquillera rechaza el uso de su imagen en campañas políticas.

Shakira rechazó públicamente el uso de su imagen en campañas políticas tras la difusión de un cartel falso en redes sociales.

La cantante barranquillera aclaró que no respalda a ningún candidato de cara a las elecciones presidenciales de Colombia.

El montaje, presuntamente creado con inteligencia artificial, vinculaba a la artista con la coalición Pacto Histórico.

Las imágenes fueron eliminadas de redes

La publicidad falsa mostraba a la artista junto al candidato izquierdista Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.

El cartel incluía el mensaje "Wolfpack con el Pacto Histórico". Su equipo emitió un comunicado desmintiendo el apoyo tanto a Cepeda como al candidato opositor, Abelardo de la Espriella.

Tras la enérgica queja de la intérprete, la imagen manipulada fue eliminada de las plataformas digitales.

"Las imágenes que circulan de mí apoyando a candidatos presidenciales son falsas. No respaldo a ningún candidato, ni he autorizado el uso de mi imagen en ninguna campaña", enfatizó.