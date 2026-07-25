Técnico Universitario se impone a Manta FC por la Fecha 22 de la LigaPro

Técnico de Ambato venció por la mínima diferencia a Manta FC.

Técnico Universitario venció por la mínima diferencia a Manta FC, este sábado 25 de julio de 2026, por la fecha 22 de la LigaPro.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Bellavista, de Ambato, donde el cuadro ambateño se impuso con un tanto de Heuyín Guardia al minuto 70.

El único tanto del encuentro se marcó de 'sombrerito' y favorece la lucha de los locales para evitar el descenso.

Técnico Universitario acumula 26 puntos, con lo que se ubica en el puesto 12 de la tabla de posiciones. Manta FC quedó en el fondo de la tabla con 14 unidades.

Manta FC recibirá a Mushuc Runa en la próxima fecha el sábado 1 de agosto de 2026, a las 14:00.

Mientras que el 'Rodillo Rojo' visitará a Universidad Católica a las 16:30 del sábado 1 de agosto de 2026.