Shakira viajó a Quibdó para acompañar a las familias afectadas por el terremoto en Colombia

Shakira llega hasta el Chocó donde espera realizar recorridos y brindar ayuda a las personas afectadas por el terremoto de 7.4 en Colombia.

Shakira regresó a Colombia, pero esta vez no para subirse a un escenario. La cantante llegó este lunes 17 de agosto de 2026 a Quibdó, en Chocó, para acompañar a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 que golpeó al país.

La artista aterrizó en la capital chocoana y comenzó un recorrido por algunas de las zonas golpeadas por el sismo. Su objetivo es conocer directamente las necesidades de las comunidades y anunciar acciones de ayuda para los damnificados.

Shakira pasó del mensaje a estar con los afectados

Horas después del terremoto, la colombiana expresó públicamente su solidaridad con quienes perdieron familiares, viviendas o permanecían en medio de la incertidumbre.

Ahora decidió viajar hasta una de las regiones más afectadas. A su llegada manifestó su compromiso de permanecer cerca de las comunidades que atraviesan la emergencia.

La visita tiene además una conexión previa con Chocó. A través de su Fundación Pies Descalzos, Shakira ha desarrollado proyectos educativos en Quibdó, por lo que su relación con la zona comenzó mucho antes del terremoto.

Una semana después, las familias intentan levantarse

El terremoto ocurrió el 10 de agosto y alcanzó una magnitud de 7.4. Chocó estuvo entre las zonas más afectadas y, una semana después, miles de personas continúan enfrentando las consecuencias de la emergencia.

Mientras avanzan las labores de recuperación, Shakira se suma a otros artistas colombianos que han movilizado ayuda y utilizado sus plataformas para apoyar a los damnificados.