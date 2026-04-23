Tres soldados colombianos mueren en Ipiales por drones con explosivos

Tres soldados colombianos murieron y dos más resultaron heridos, tras un ataque con drones perpetrado por presuntos disidentes de las FARC en una zona rural de Ipiales, en la frontera con Ecuador, según informó la Tercera División del Ejército.

Los uniformados se enfrentaban a miembros de los Comandos de Frontera, grupo que integra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de las FARC que mantiene diálogos de paz con el Gobierno, cuando fueron atacados con artefactos explosivos lanzados desde drones.

Identidad de los soldados fallecidos en el ataque en Ipiales

En el ataque murieron los soldados Andrés Esteban Álvarez Sierra, Darwin Arnoldo Gómez Gutiérrez y Brayan Steven Galindo Amado, mientras que otros dos uniformados resultaron heridos.

Los lesionados "fueron atendidos por enfermeros de combate y serán evacuados de la zona hacia un centro médico de Pasto", capital del departamento de Nariño (suroeste), en el que está ubicado Ipiales.

"Este comando rechaza de manera categórica el uso de estos artefactos explosivos que atentan contra la integridad de nuestras tropas y ponen en riesgo a la población civil", agregó el Ejército.

En marzo pasado, la CNEB aseguró que su proceso de paz con el Gobierno colombiano está en "estado crítico" tras la muerte de uno de sus negociadores en un supuesto ataque del Ejército, aunque el Ministerio de Defensa dijo no haber realizado operaciones contra ese grupo armado.

La CNEB reúne a los Comandos de Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico que, ante la decisión de la Segunda Marquetalia, otra disidencia de las FARC, de abandonar las negociaciones de paz, se separó de ese grupo.