Starship alcanza por primera vez la órbita terrestre y despliega satélites Starlink
El megacohete de SpaceX logró el hito en su vuelo de prueba número 14, pese a presentar un problema en uno de sus motores durante el ascenso.
Starship alcanzó por primera vez la órbita terrestre durante su vuelo de prueba número 14.
AFP.
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Actualizado:
28 sep 2026 - 09:56
Starship, el sistema espacial desarrollado por SpaceX, alcanzó por primera vez la órbita terrestre este lunes 28 de septiembre, durante su vuelo de prueba número 14 desde Starbase, Texas. El objetivo marca un salto frente a los 13 vuelos anteriores, que habían seguido trayectorias suborbitales.
El megacohete consiguió completar la maniobra necesaria para entrar en órbita aproximadamente 26 minutos después del despegue, pese a que uno de sus motores presentó una falla durante el ascenso. Después de evaluar la situación, los controladores autorizaron continuar con la misión.
Primer despliegue de satélites desde Starship
Además de alcanzar la órbita, Starship inició el despliegue de 26 satélites Starlink V3, la primera carga operativa colocada en el espacio por este sistema.
La misión contempla permanecer cerca de 10 horas en el espacio y completar alrededor de seis vueltas a la Tierra antes de iniciar el proceso de regreso.
El Super Heavy también construyó su maniobra
El propulsor Super Heavy, encargado de impulsar a Starship durante los primeros minutos del vuelo, realizó una maniobra de descenso y terminó en el mar frente a la costa de Texas, como estaba previsto para esta prueba.
Starship todavía debe regresar a la Tierra
Aunque alcanzar la órbita era uno de los principales objetivos del vuelo 14, la misión todavía debe completar otras etapas.
Starship tiene previsto realizar una maniobra para abandonar la órbita y posteriormente afrontar una reentrada controlada en la atmósfera.
El plan contempla terminar el vuelo con un amerizaje en el océano Pacífico, al oeste de Chile, después de casi 10 horas de misión.
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