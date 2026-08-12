Starlink ofrecerá internet gratis por un mes en Colombia tras el terremoto

Starlink brinda su servicio de redes terrestres y móviles en Colombia tras el terremoto.

Los habitantes de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia podrán acceder temporalmente a internet satelital gratuito.

Starlink, la empresa de Elon Musk, anunció que ofrecerá este beneficio hasta el 12 de septiembre como parte de las medidas de apoyo tras la emergencia.

¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

Según informó la compañía de Elon Musk, los clientes que ya tienen un servicio activo no deberán realizar ningún trámite, ya que el crédito será aplicado automáticamente en sus cuentas.

Quienes suspendieron su suscripción también podrán reactivarla sin costo durante el periodo establecido.

En el caso de nuevos usuarios, deberán adquirir un kit Starlink y posteriormente contactar al servicio de asistencia para solicitar el acceso gratuito.

Además, la empresa indicó que reemplazará sin costo los equipos que hayan resultado dañados por el terremoto.

La ayuda se enfocará en las zonas afectadas

Aunque Starlink no publicó un listado oficial de las localidades beneficiadas, indicó que el apoyo está dirigido a las zonas impactadas por el sismo. Entre las regiones con mayores afectaciones se encuentran Chocó, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío.

Esta no es la primera vez que la empresa activa este tipo de asistencia durante una emergencia. En junio de 2026 también ofreció internet satelital gratuito a comunidades afectadas por los terremotos registrados en Venezuela.