Sube a 132 el número de fallecidos tras el terremoto en Colombia

Uno de los rescatistas ingresa a los escombros de una edificación para realizar labores de emergencia.

Socorristas y voluntarios en Colombia remueven escombros este martes 11 de agosto de 2026, para intentar hallar sobrevivientes del terremoto más potente de la última década.

De acuerdo con la agencia de noticias AFP, el evento telúrico deja al menos 132 muertos y decenas de edificaciones destruidas.

El sismo, de magnitud 7,4 y ocurrido la mañana del lunes en el departamento del Chocó —una región pobre en la costa del Pacífico—, desató el pánico y llevó a miles de personas a las calles, constataron periodistas de la agencia.

Ciudadano es captado frente a los escombros en una de las ciudades afectadas de Colombia tras el terremoto. AFP

Sobre la cifra de fallecidos

El terremoto deja hasta el momento 132 fallecidos (87 de ellos en capitales departamentales) y más de 570 heridos, según el último balance provisional de Asocapitales, organización que reúne a las principales ciudades del país para coordinar acciones conjuntas.

Con apenas tres días en el cargo, el presidente Abelardo de la Espriella —quien inicialmente había informado de 111 víctimas mortales— decretó el estado de emergencia.

En Pereira, en el eje cafetero —una zona turística golpeada en 1999 por un terremoto que dejó cerca de 1.200 muertos—, ya se contabilizan decenas de fallecidos.

"Estamos sin luz. Sinceramente, da la impresión de estar en una ciudad zombi, de verdad que es muy triste" Juan David Gaitán, trabajador independiente

Una mujer pasa con un televisor frente a los escombros, mientras la gente se apresura a ayudar a las víctimas tras los daños y colapsos de edificios registrados en varias ciudades. AFP

Testimonios que registran el dolor

"Honestamente, todavía no me lo puedo creer", confesó Andrés Hernández, tatuador. "Sentí que estaba en una escena de película, porque veía los postes, los cables, todo moviéndose. Me preocupan mi familia y mis amigos."

En la vecina Manizales, a unos 50 kilómetros, colapsó una de las torres de la catedral.

En la capital, Bogotá, varios residentes —algunos aún en pijama— evacuaron brevemente sus edificios la mañana del lunes antes de regresar a sus hogares, sin que se reportaran daños mayores.

En Cali, suroeste de Colombia, una de las ciudades más afectadas, socorristas profesionales y voluntarios improvisados retiraban escombros a mano limpia en busca de señales de vida.

Rescatistas contra los escombros

Los rescatistas forman cadenas humanas para evacuar los escombros con picos y herramientas rudimentarias.

Según Asocapitales, 86 edificaciones se colapsaron y las operaciones en siete aeropuertos fueron suspendidas debido a los daños causados por el terremoto.

Tan solo en Cali hay 188 personas desaparecidas, según indicó el presidente De la Espriella.