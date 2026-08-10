Líderes políticos de distintos países se pronunciaron tras terremoto en Colombia 

Personal de rescate recupera el cuerpo de una víctima que quedó atrapada en un edificio en Pereira.

La comunidad internacional reaccionó este lunes 10 de agosto de 2026 al terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia, con mensajes de solidaridad y ofrecimientos de asistencia para atender a las víctimas y apoyar las labores de rescate.

El sismo tuvo su epicentro en las inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y provocó graves daños en ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia. El Gobierno colombiano declaró la situación de desastre nacional ante la magnitud de la emergencia.

Entre las primeras reacciones estuvieron las de gobiernos de países vecinos y de otras naciones de América y Europa.

Ecuador ofrece 47 rescatistas y perros especializados

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó su solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el terremoto.

A través de X, Noboa puso a disposición de Colombia el equipo USAR de Ecuador, conformado por 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante siete días.

“Colombia, Ecuador está con ustedes”, señaló el mandatario al ofrecer el contingente ecuatoriano para las labores que sean requeridas.

La propuesta de Ecuador contempla uno de los apoyos operativos más concretos anunciados hasta ahora, debido a que incluye personal especializado en búsqueda y rescate.

Perú también ofreció ayuda

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con el pueblo colombiano.

“Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les hago llegar nuestra disposición para ayudar. El Perú está con ustedes”, publicó la mandataria en sus redes sociales.

El ofrecimiento peruano se suma a la respuesta de otros países de la región, que han manifestado su disponibilidad para colaborar con Colombia ante la magnitud de los daños.

México ofrece “todo el apoyo” que Colombia requiera

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al terremoto durante su conferencia de prensa y señaló que su Gobierno se mantenía atento a la evolución de la emergencia a través de la Embajada de México en Bogotá.

“Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, al pueblo de Colombia”, manifestó.

La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana también informó que ya había establecido contacto con la Cancillería colombiana y reiteró la disposición de México para brindar la asistencia que sea necesaria.

Estados Unidos: Marco Rubio anuncia respaldo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que la Administración de Donald Trump estaba siguiendo de cerca la emergencia.

“La Administración de Trump está monitoreando de cerca el gran terremoto que azotó a Colombia y está lista para apoyar al pueblo de Colombia y a la Administración del presidente Abelardo de la Espriella”, señaló Rubio en X.

Además del mensaje del secretario de Estado, el Gobierno estadounidense anunció posteriormente 15,5 millones de dólares en asistencia para Colombia. Los recursos estarán destinados a refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluación de los daños provocados por el terremoto.

Rubio también pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia registrarse ante el Departamento de Estado y seguir los canales oficiales de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

España expresa solidaridad y activa su red consular

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó el “cariño y solidaridad” de España con Colombia.

“Nuestro pensamiento está con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas. España está con Colombia en estos momentos tan difíciles”, señaló Sánchez.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó además que la Embajada de España en Colombia y el Consulado General en Bogotá estaban movilizados para asistir a los ciudadanos españoles que pudieran encontrarse afectados por la emergencia.

Francia: Macron envía mensaje a las víctimas y rescatistas

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también se pronunció sobre el terremoto.

“Ante el terrible terremoto que ha golpeado a Colombia, transmito, en nombre de Francia, mis pensamientos más sinceros al pueblo colombiano”, expresó.

Macron extendió su solidaridad a las víctimas, sus familias y las personas afectadas, además de reconocer la labor de los equipos de rescate que trabajan en las zonas golpeadas por el sismo.

Brasil se pone a disposición de Colombia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su preocupación por el terremoto y expresó solidaridad con las familias de las víctimas.

“En nombre del pueblo brasileño, manifiesto mi solidaridad al pueblo colombiano, especialmente a las familias de las víctimas y a todos los afectados por los temblores”, escribió Lula en sus redes sociales.

El mandatario agregó que Brasil permanece a disposición de Colombia para brindar el apoyo necesario.

Chile ofrece su experiencia en emergencias sísmicas

El presidente de Chile, José Antonio Kast, destacó la experiencia de su país en la atención de terremotos y ofreció apoyo a Colombia.

“Toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano tras el fuerte terremoto que afectó al occidente del país. Chile conoce el dolor y el desafío que dejan los sismos. Estamos disponibles para apoyar en lo que Colombia necesite”, publicó Kast en X.

Chile cuenta con una amplia experiencia en gestión de emergencias sísmicas y recientemente desplegó equipos de rescate en Venezuela tras los terremotos registrados en ese país.