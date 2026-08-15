Un sismo de 4.6 se registró en la costa de Perú este sábado 15 de agosto 

Un sismo se registró en la costa de Perú este sábado 15 de agosto de 2026.

Un sismo de magnitud 4.6 se registró en la costa de Perú, a las 15:05 de este sábado 15 de agosto de 2026, según el reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

Según el Centro Sismológico Nacional de Perú, el movimiento telúrico ocurrió a 52 km al suroeste de Sechura - Piura, a 35 kilómetros de profundidad.

El reporte preliminar del Instituto Geofísico señaló que el temblor se sintió en Zaruma, El Oro, a 7 kilómetros de profundidad y de magnitud 3.5. Sin embargo, tras una segunda revisión se determinó que el sismo fue en Perú.

Los temblores son frecuentes en Ecuador y en Perú al ubicarse en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo.

La madrugada de este 15 de agosto también ocurrió un temblor de 2.9 con epicentro en Sangolquí. Ciudadanos reportaron que el movimiento telúrico se sintió en zonas de Quito, Tumbaco y los Valles.