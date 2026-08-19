Un trágico incendio registrado en las primeras horas de este miércoles 19 de agosto de 2026 cobró la vida de nueve personas, entre ellas una menor de edad, en un hotel de la ciudad de Calcuta, en el este de la India.

Las autoridades confirmaron que entre los fallecidos se encuentran cinco ciudadanos extranjeros provenientes de Bangladesh.

El incendio se desató en el hotel de bajo costo Shika Inn, ubicado en una concurrida zona comercial de Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental.

Según las primeras investigaciones, una explosión en un equipo de aire acondicionado habría sido el detonante del fuego.

Víctimas atrapadas

El fuego generó una densa columna de humo que inundó rápidamente los pasillos y las habitaciones del inmueble, atrapando a decenas de huéspedes en su interior.

En el lugar se hospedaban al menos 60 personas en el momento de la emergencia.

Los equipos de rescate debieron emplear escalas mecánicas para acceder a través de las ventanas exteriores y rescatar a las personas atrapadas. Turismo médico empañado por la tragedia

Tragedia en India: Incendio en un hotel deja nueve fallecidos. AFP

Además de los fallecidos, los informes médicos indican que al menos seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia a hospitales.

La Embajada de Bangladesh en Calcuta confirmó mediante un comunicado oficial que cinco de las víctimas fatales eran de nacionalidad bangladesí, de las cuales cuatro pertenecían a una misma familia.

Santosh Pathak, dirigente político local, detalló que estos ciudadanos se encontraban en la India realizando trámites y tratamientos de salud.

Cada año, cientos de millas de ciudadanos de Bangladesh viajan a la India en búsqueda de atención médica accesible.

Calcuta capta más de la mitad de este flujo de pacientes debido a su cercanía con Dhaka, la capital bangladesí.

Negligencia y falta de seguridad

Sobrevivientes de la tragedia señalan graves fallas en la infraestructura del establecimiento.

Los incendios en edificaciones son frecuentes en la India debido al incumplimiento rutinario de las normas de seguridad.

Así como la falta de extintores y la sobrecarga eléctrica en edificaciones antiguas.

Investigación y antecedentes

El ministro de Bomberos de la región, Kaushik Chaudhary, informó que la policía analiza posibles negligencias administrativas por parte de los propietarios del hospedaje.

Un equipo forense se desplegó en el sitio tras controlar las llamas para recabar pruebas.