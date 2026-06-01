Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió el sur de Italia
El terremoto de 6,2 registrado en Italia sacudió la región de Calabria.
Un terremoto de magnitud 6,2 se registró en la región de Calabria, al sur de Italia, este 1 de junio de 2026.
Captura USGS
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Actualizado:
01 jun 2026 - 20:08
Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió la región de Calabria, en el sur de Italia, la noche del lunes 1 de junio de 2026.
El epicentro se localizó en el mar Tirreno, a 17 kilómetros (km) al suroeste de Scarcelli y a una profundidad de 247 km.
De acuerdo con varios medios locales, el movimiento se sintió en gran parte de la región, como en el municipio de Catanzaro y Cosenza, y hasta en Nápoles y otras localidades de la zona del Vesubio.
Hasta el momento, no se han informado víctimas ni daños materiales de consideración, aunque el movimiento generó alarma en la zona.
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