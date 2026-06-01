Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió el sur de Italia

Un terremoto de magnitud 6,2 se registró en la región de Calabria, al sur de Italia, este 1 de junio de 2026.

Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió la región de Calabria, en el sur de Italia, la noche del lunes 1 de junio de 2026.

El epicentro se localizó en el mar Tirreno, a 17 kilómetros (km) al suroeste de Scarcelli y a una profundidad de 247 km.

De acuerdo con varios medios locales, el movimiento se sintió en gran parte de la región, como en el municipio de Catanzaro y Cosenza, y hasta en Nápoles y otras localidades de la zona del Vesubio.

Hasta el momento, no se han informado víctimas ni daños materiales de consideración, aunque el movimiento generó alarma en la zona.