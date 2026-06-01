El Oro registró un sismo este 1 de junio de 2026.

La tarde de este 1 de junio de 2026, un sismo de magnitud 3,4 se registró en la provincia de El Oro.

De acuerdo con información del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el hecho sucedió a las 17:51 y tuvo una profundidad de 83 kilómetros.

Según el Instituto Geofísico, el epicentro fue localizado a 30,82 kilómetros de Portovelo.

La entidad hizo un llamado a la ciudadanía a reportar, mediante redes sociales, información sobre el movimiento telúrico.

Hasta el momento, autoridades descartaron personas fallecidas o heridas y daños materiales.