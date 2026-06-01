Las 10 iguanas marinas rescatadas en Guayaquil regresaron a Galápagos

El Ministerio del Ambiente y Energía ejecutó los protocolos correspondientes para el retorno de 10 iguanas marinas, rescatadas en Guayaquil.

El Ministerio del Ambiente y Energía, a través de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, ejecutó los protocolos para el retorno de 10 iguanas marinas (Amblyrhynchus cristatus) recuperadas en Guayaquil.

Esto es parte de las acciones técnicas, veterinarias y judiciales desarrolladas tras el presunto caso de tráfico ilegal de fauna silvestre detectado el 19 de mayo.

De las 12 iguanas marinas rescatadas, dos ejemplares fallecieron: uno en el aeropuerto y otro días después del rescate.

Personal del Parque Histórico de Guayaquil aún realiza las prácticas correspondientes para determinar las causas de muerte. Se presume que por las condiciones en que fueron trasladadas y encontradas durante la incautación.

Tratamiento para las iguanas

Las 10 iguanas que sobrevivieron están bajo cuidados veterinarios, controles clínicos y medidas de bioseguridad.

Además, se evalúa su talla y peso, se les proveyó de alimento basado en algas, control de temperatura, revisión de condición corporal y toma de muestras biológicas para identificar posibles virus.

Paralelamente, la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) analizará genéticamente las muestras sanguíneas de las iguanas recuperadas para identificar la isla de origen de cada ejemplar.

Una vez en Galápagos, los ejemplares ingresaron a un nuevo sistema, en un área controlada del archipiélago, donde continuarán bajo observación especializada.

Esta fase durará aproximadamente 20 días, período en el que se mantendrán bajo monitoreo hasta viabilizar la liberación a su hábitat natural.