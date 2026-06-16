Terremoto de magnitud 6,7 azotó el centro de Indonesia

Un potente terremoto de magnitud 6,7 estremeció, este martes 16 de junio de 2026, el centro de Indonesia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo de baja profundidad tuvo su epicentro al sudeste de la ciudad de Palu, capital de la provincia central de Sulawesi.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 46 kilómetros al este-sureste de la ciudad de Palu y se originó a una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

Tras el evento principal, se registraron varias réplicas, entre ellas movimientos de magnitud 5,2, 5,0 y 4,9, lo que mantuvo en alerta a la población y las autoridades locales.

Como medida preventiva, varios centros de salud evacuaron a sus pacientes hacia espacios abiertos. Imágenes difundidas desde la zona mostraron a personas en el exterior de los hospitales, algunas incluso conectadas a sueros intravenosos, mientras se evaluaban posibles riesgos estructurales en los edificios.

Muertos y heridos por choque de trenes en Indonesia

Las autoridades informaron que se han reportado daños aislados, y no se han reportado víctimas mortales.

En enero de 2021, un terremoto de magnitud 6,2 cerca de la ciudad de Mamuju, también en Sulawesi, dejó al menos 100 fallecidos y obligó a miles de personas.