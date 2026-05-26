Así se vivió sismo de magnitud 6.9 en el norte de Chile que no dejó daños ni heridos

Un sismo de magnitud 6.9 estremeció el norte de Chile cerca de Calama este 25 de mayo; autoridades descartaron riesgo de tsunami y mantienen monitoreo.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó el lunes que un terremoto de magnitud 6,9 se produjo en Chile aproximadamente a 31 kilómetros al este de la ciudad de Calama (norte).

El USGS indicó que el sismo se produjo a una profundidad de 101,3 kilómetros en la zona del norte de Chile que forma parte del desierto de Atacama.

Las autoridades chilenas no reportaron daños ni heridos.

Se "descartó la amenaza de tsunami para las costas de Chile" y "de forma preliminar no se registran daños", dijo Felipe Plaza, funcionario del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, en un video publicado en X.

En imágenes de Calama transmitidas por medios locales se podía ver cómo un grupo de personas permanecía en la orilla de la playa pese al temblor.