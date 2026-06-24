Terremoto de magnitud 6,9 sacude el norte de Japón.

Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el jueves 24 de junio de 2026, el norte de Japón, informó la agencia meteorológica del país.

Añadió además, que no se había emitido ninguna alerta de tsunami.

El sismo ocurrió cerca de la región norteña de Iwate y su epicentro tuvo una profundidad de 50 kilómetros, señaló la Agencia Meteorológica de Japón.