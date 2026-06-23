Comienza evacuación de 11 000 marinos bloqueados en Ormuz

A pesar de los desacuerdos entre Irán y Estados Unidos se ha comenzado a evacuar a miles de marinos de Ormuz.

La evacuación de más de 11 000 marinos bloqueados en el estrecho de Ormuz por el conflicto en Oriente Medio comenzó este martes 23 de junio de 2026, pero persisten los desacuerdos entre Irán y Estados Unidos en torno al acuerdo para terminar la guerra.

La Organización Marítima Internacional (OMI), una agencia especializada dependiente de la ONU, anunció un plan de evacuación "para los más de 11 000 marinos que siguen varados en la región" del estrecho de Ormuz.

"Esta operación a gran escala se llevará a cabo en estrecha colaboración con Irán, Omán, el resto de Estados ribereños de la región, Estados Unidos y el sector marítimo", señaló el secretario general de la OMI, el panameño Arsenio Domínguez.

La semana pasada, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento en busca de atajar una guerra que dejó miles de muertos, sobre todo en Irán y en Líbano, y sacudió la economía global.

El memorando sentó las bases de negociaciones que comenzaron el domingo en Suiza, con la mediación de Pakistán y Catar. El objetivo es alcanzar en un plazo de 60 días prorrogables un acuerdo definitivo en cuestiones como el programa nuclear iraní y las sanciones internacionales contra Teherán.

Programa nuclear y misiles iraníes

Irán confirmó este martes que las conversaciones técnicas ya concluyeron y anunció la creación de cuatro grupos de trabajo para tratar esos temas.

Sin embargo, desmintió declaraciones del vicepresidente estadounidense JD Vance, al negar que el gobierno haya aceptado invitar a los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para que supervisen sus sitios nucleares bombardeados por las fuerzas israelíes y estadounidenses durante la guerra de 12 días de junio de 2025.

"No hemos tenido ninguna reunión con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica y tampoco prevemos que el Organismo inspeccione las instalaciones nucleares iraníes dañadas por la agresión militar estadounidense y sionista", declaró el portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai.

El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que Irán aceptó "plena y completamente" permitir inspecciones nucleares "al más alto nivel".

"Sobre la base de esta y otras concesiones importantes que está haciendo Irán, he acordado permitir que el estrecho de Ormuz permanezca ABIERTO, sin ningún otro bloqueo naval", indicó en un mensaje en su red social, Truth Social.

El negociador principal de Irán advirtió que la circulación por el estratégico estrecho de Ormuz - por donde pasa el 20% de las exportaciones globales de hidrocarburos - no volverá a ser como antes de la guerra.

Irán y Omán han anunciado que prestarán "servicios marítimos", en el marco de una administración conjunta de esta vía marítima y anunciaron que están estudiando los "costes".

De su lado, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, afirmó el martes que, sin sus misiles, su país habría acabado "igual que Gaza", e insistió en que su programa balístico no es negociable.

"Si no existieran los misiles que tenemos para nuestra defensa, Israel y Estados Unidos habrían arrasado Irán igual que Gaza, sin mostrar piedad ni con los ancianos ni con los jóvenes", declaró durante una visita a Pakistán, un mediador clave en las conversaciones entre Teherán y Washington.

"Jamás negociaremos con nadie, bajo ninguna circunstancia, nunca, sobre nuestras capacidades defensivas", añadió.

Ormuz

A su llegada este martes a Emiratos Árabes Unidos, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, recalcó que "ningún país tiene permitido cobrar peajes o tasas en una vía navegable internacional"

Emiratos es la primera parada de una gira de Rubio por los Estados del Golfo destinada a mostrar solidaridad con aliados clave que resultaron golpeados por la guerra.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que había levantado las sanciones a Irán para permitirle producir, vender y suministrar petróleo y productos derivados hasta mediados de agosto.

Como parte de su acuerdo, Washington aceptó descongelar 12 000 millones de dólares de activos iraníes, informó la agencia de noticias iraní Mehr.

JD Vance dijo que los activos aún no habían sido desbloqueados pero que, si lo fueran, solo se usarían para comprar bienes estadounidenses como soja y no para financiar actividades "terroristas".

El embajador iraní ante la ONU, Alí Bahreini, señalo que Irán será el "único país" que decidirá qué hacer con esos activos.

Frente libanés

El memorando de acuerdo establece el cese de hostilidades en todos los frentes, incluido el libanés, una de las principales reivindicaciones de Teherán.

Líbano se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo por el movimiento Hezbolá, que apoyó a Irán, atacado por Estados Unidos e Israel.

Pese a que los enfrentamientos en Líbano se redujeron tras la declaración de un nuevo alto al fuego, soldados israelíes mataron este martes a dos personas que "se encontraban cerca de una excavadora" en una carretera del sur del país, informó la prensa estatal.

En tanto, se abrió en Washington una quinta sesión de negociaciones directas entre Israel y Líbano, a las que se opone Hezbolá que denunció una "violación flagrante" del alto el fuego y exigió una retirada total de Israel según un calendario preciso.