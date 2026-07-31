'Esto es atroz': Amiga de Chantal Morales relata detención de la ecuatoriana

La joven ecuatoriana Chantal Morales fue liberada de un centro de detención de migrantes en Estados Unidos.

La ecuatoriana Chantal Morales, de 27 años, recuperó su libertad el 30 de julio de 2026, luego de permanecer diez días detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

Su caso cobró notoriedad después de que una amiga grabara el momento en que agentes migratorios la arrestaron en el aeropuerto internacional de Denver cuando intentaba abordar un avión.

Un juez dispuso su liberación bajo fianza mientras se lleva a cabo su proceso migratorio.

Su amiga, Alicia Dantzker, dijo a Telemundo que la joven estaba visiblemente asustada y calificó el arresto como una situación "atroz".

Según Dantzker, los agentes de migración, vestidos de civiles, le preguntaron a la ecuatoriana si podían hablar sobre su visa y ella dijo que no.

También advirtió que este tipo de procedimientos estarían ocurriendo con mayor frecuencia en distintos aeropuertos del país.

Tras recuperar su libertad, Morales regresó con su comunidad en California.

Su amiga contó que la ecuatoriana espera continuar sus estudios para convertirse en ingeniera de software, aunque considera que necesitará tiempo para superar la experiencia vivida durante su detención.

Según relató Dantzker a Noticias Telemundo, abogados y personas cercanas a inmigrantes detenidos consideran que existe un cambio en la forma en que ICE opera dentro de los aeropuertos estadounidenses.

La amiga de Morales afirmó que ahora las personas con visas vencidas o con procesos migratorios pendientes corren un mayor riesgo de ser detenidas cuando intentan viajar dentro del país.

“La gente está vulnerable y simplemente se la están llevando”. Alicia Dantzker

Dantzker describió a Morales como una mujer serena y amable, con una vocación de servicio que la ha hecho un miembro querido en su comunidad.

En la misma línea, la abogada de inmigración Claudia Bernal dijo a Telemundo que, en los últimos meses, ha observado un aumento de operativos en terminales aéreas.

Según explicó, los agentes actuarían con información compartida tras el proceso de registro de los pasajeros y acudirían directamente a personas previamente identificadas.

Tras la detención de la ecuatoriana, se activó una colecta a través de la página GoFundMe para recaudar fondos para su defensa.

La respuesta fue inmediata y supera los 130 000 dólares; sin embargo, para Dantzker "la cantidad de personas que siguen atrapadas ahí porque no pueden pagar un abogado que las ayude a salir es aterradora".