ICE suspende controles en carretera tras muerte de migrantes en Maine y Texas

Decenas de personas se reunieron a protestar en contra del ICE tras la muerte de dos hombres.

El gobierno estadounidense ordenó este martes 14 de julio de 2026 la suspensión de la mayoría de los controles en carretera realizados por la policía migratoria (ICE) después de la muerte de dos personas abatidas a tiros por agentes, según medios estadounidenses.

La decisión proviene del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable de ese cuerpo policial, precisaron en particular The New York Times y The Washington Post.

Se produce al día siguiente de la muerte a balazos de un joven colombiano de 26 años en Biddeford, pequeña ciudad del estado de Maine noreste, cuando se encontraba a bordo de su coche.

La víctima, Johan Sebastián Durán Guerrero, trabajaba como repartidor y vivía con su esposa y su hija de tres años, según asociaciones de defensa de los derechos de los migrantes.

Un portavoz de ICE explicó que "el vehículo intentó huir del lugar" y que el agente había hecho uso de su arma "por temor por la seguridad del público".

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó el martes esta muerte de "asesinato (...) en manos del gobierno de los EE.UU.".

Según Petro, "lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos y como persona tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer y era ciudadano con derechos en los EE.UU.".

La semana pasada, un ciudadano mexicano había sido abatido a tiros en Houston, Texas al volante de su camioneta cuando se dirigía al trabajo.

El hombre de 52 años murió en un operativo de agentes federales mientras iba a bordo de su camioneta.

También en ese caso, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que intentaba escapar de una detención, una versión cuestionada por testigos.

Lorenzo Salgado vivía en Estados Unidos hace 35 años y tenía tres hijos nacidos en ese país.

Además, manejaba su propio negocio de construcción y, según su familia, había iniciado el proceso para la regularización de su estatus migratorio.