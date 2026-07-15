Trump dice que la policía migratoria debe continuar con los controles, a pesar de muertes

Trump dice que la policía migratoria debe continuar con los controles.

La policía migratoria estadounidense (ICE) debe continuar con sus controles en carretera para luchar contra la inmigración ilegal, afirmó este miércoles 15 de julio el presidente Donald Trump, luego de la suspensión de esa práctica tras la muerte de dos indocumentados.

Un colombiano de 26 años murió por disparos de un agente del ICE en el estado de Maine, y la semana pasada otro incidente acabó con la vida de un mexicano que vivía desde hacía años en Houston, Texas.

En ambos casos, los agentes aseguran que dispararon porque las personas intentaron huir y que utilizaron sus vehículos para salir del paso.

Controles se suspendieron por muertes

"NO PODEMOS renunciar a una de las herramientas contra el crimen más importantes y efectivas de I.C.E.: ¡LOS CONTROLES DE TRÁFICO!", afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

"A la Izquierda Radical 'Dumócrata' le gustaría que esto sucediera, pero no ocurrirá bajo mi vigilancia" añadió, utilizando una expresión despectiva en inglés para referirse a la oposición demócrata.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el ICE, anunció que suspendía esos retenes en carreteras y calles, ante la conmoción suscitada por esas dos muertes.

Petro calificó la muerte de un migrante como asesinato

El gobierno mexicano, que afirma que han muerto 17 de sus nacionales a causa de las operaciones de detención y deportación desde que Trump volvió al poder en 2025.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó la muerte del colombiano en Maine de "asesinato".

Las redadas masivas contra inmigrantes en situación ilegal han provocado muertes no solo de indocumentados, sino de estadounidenses que se oponen a los operativos.

En enero pasado dos activistas, Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis, murieron en Mineápolis, lo que ya provocó un cambio de estrategia de ICE