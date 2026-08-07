Médico fue asesinado en la puerta de su domicilio en Guayaquil este viernes 

Un hombre fue baleado en la puerta de su domicilio.

Un hombre de 58 años fue asesinado en la puerta de su vivienda, en el sector de Colinas de La Florida, en el norte de Guayaquil, la mañana de este viernes 7 de agosto de 2026.

La víctima se desempeñaba como médico laboratorista en uno de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Se conoce que el crimen ocurrió alrededor de las 06:30 de la mañana, cuando el hombre salió de su casa al notar que una persona extraña merodeaba el sector.

Un hombre armado lo atacó y le propinó más de 10 disparos a quemarropa. La víctima caminó unos pasos y enseguida cayó al piso sin vida. Los familiares y vecinos salieron para intentar ayudarlo, pero lo encontraron muerto.

Personal de Medicina Legal y de la Policía Nacional llegaron al sitio para realizar el levantamiento del cadáver y recolectar indicios que permitan dar con el responsable del crimen.

Según testimonios de los vecinos, el hombre ya habría sufrido un intento de secuestro en anteriores ocasiones. Las autoridades presumen que se trata de un crimen extorsivo, ya que en el sector también se investigan este tipo de delitos.