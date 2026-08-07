Estos son los presidentes que asistirán a la posesión de Abelardo De La Espriella

Abelardo de la Espriella anuncia cambios en la política de paz de Colombia

La toma de posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, prevista para este 7 de agosto, marcará un hecho histórico al realizarse por primera vez fuera de Bogotá, se desarrollará en Cali y contará con la presencia de varios jefes de Estado y altas autoridades internacionales.

Los mandatarios confirmados

Entre los asistentes destacan el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el mandatario argentino Javier Milei; Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá; Luis Abinader, de República Dominicana; Laura Fernández, de Costa Rica; Nasry Asfura, de Honduras, y José Antonio Kast, de Chile. También confirmó su presencia el rey Felipe VI de España.

Daniel Noboa llegando a Cali a la posesión de mando del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella Presidencia

También llegarán otras delegaciones

La ceremonia contará además con representantes de Estados Unidos, México, Alemania, Portugal, Corea del Sur, Israel, Brasil, Suecia y Guatemala, entre otros países. Asimismo, se prevé la asistencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Las ausencias que llaman la atención

Entre las principales ausencias figuran el presidente saliente Gustavo Petro y los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, quienes no participarán en el cambio de mando. La ciudad de Cali desplegará un operativo con más de 11.000 uniformados para garantizar la seguridad durante la jornada.