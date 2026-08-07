Presunto policía fue detenido en un night club durante operativo militar en Quito

Operativo militar se ejecutó en el norte Quito.

El Ejército Ecuatoriano informó la intervención de un night club en el norte de Quito que operaba como presunto centro de operaciones ilícitas atribuido al Grupo Armado Organizado (GAO) 'Los Lobos'.

Durante la incursión, los uniformados aprehendieron al administrador del establecimiento y a un presunto servidor de la Policía Nacional.

En las últimas semanas, las Fuerzas Armadas han ejecutado varios operativos en la capital, en coordinación con la Policía Nacional y autoridades de control, para neutralizar actividades delictivas y combatir al crimen organizado.

En esta ocasión, efectivos de la Primera División del Ejército 'Shyris', respaldados por información de inteligencia militar, ejecutaron una operación de reconocimiento ofensivo en el Distrito La Delicia.

Los militares allanaron el centro de tolerancia que continuaba funcionando a pesar de mantener una orden de clausura vigente.

Evidencias que encontraron durante la intervención militar. Foto: Ejército Ecuatoriano

Lo decomisado en la intervención

Durante el operativo, los uniformados incautaron aproximadamente USD 14 000 en efectivo cuyo origen no pudo ser justificado.

Asimismo, decomisaron mercadería de presunto contrabando valorada en cerca de USD 20 000, además de 12 dosis de sustancias sujetas a fiscalización (entre presunta cocaína y marihuana).

En el lugar también se descubrió un centro de monitoreo equipado con 20 cámaras de vigilancia.

Como resultado de la intervención, se detuvo a Washington Ch., miembro activo de la Policía Nacional, y a Carlos G., administrador del local.

Presuntas sustancias sujetas a fiscalizaicón incautadas en el lugar. Foto: Ejército Ecuatoriano

Evidencias en un inmueble vinculado

En un inmueble aledaño conectado al night club, el Ejército halló radios de comunicación, material publicitario y prendas de uso policial, elementos que pasaron a ser parte del proceso de investigación.

De acuerdo con inteligencia militar, la propiedad estaría ligada a las economías ilegales de 'Los Lobos' en el norte de la ciudad.

Momento en que militares realizan laintervención en el centro de tolerancia. Foto: Ejército Ecuatoriano

El operativo se llevó a cabo la noche del miércoles 5 de agosto. La intervención cobró especial relevancia pública tras confirmarse la aprehensión del agente policial en el sitio.

Las autoridades militares indicaron que ambos detenidos y las evidencias recabadas fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.