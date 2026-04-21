Apple anuncia que Tim Cook dejará la dirección de la empresa en septiembre

Tim Cook, director ejecutivo de Apple, anunció el lunes su renuncia tras casi 15 años al frente de la compañía. Le sucederá John Ternus, de 50 años, jefe de ingeniería de hardware de Apple.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dejará su cargo en septiembre de 2026, según un comunicado oficial de la empresa.

Cook será reemplazado por John Ternus, actual responsable de productos clave como el iPhone y la Mac.

Tras su salida como CEO, Cook asumirá el rol de presidente ejecutivo del consejo de administración.

Aunque Ternus ya era considerado el principal candidato para sucederlo, el relevo no se esperaba tan pronto dentro de la compañía.

El legado de Tim Cook tras 15 años en Apple

Cook llegó a Apple en 1998 y asumió la dirección en 2011, tras la salida de Steve Jobs.

Durante su gestión:

La empresa cuadruplica su facturación

Supera los 4 billones de dólares en valor de mercado

Consolida su crecimiento a nivel global

EL ENFOQUE EN SERVICIOS

Uno de sus principales logros es impulsar el ecosistema de servicios, incluyendo:

App Store

Apple Music

Apple TV

iCloud

Este sector se convierte en un motor clave de ingresos para la empresa.

Pese a su crecimiento, Apple enfrenta críticas por no liderar la revolución de la inteligencia artificial generativa, marcada por la irrupción de ChatGPT en 2022.

La empresa tecnológica aún trabaja en integrar estos avances en su ecosistema de dispositivos y en renovar su asistente Siri.

Reacción de Wall Street ante la salida de Cook

Tras el anuncio, las acciones de Apple registran una leve caída de menos del 1 % en operaciones posteriores al cierre de Wall Street.