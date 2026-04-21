Apple anuncia que Tim Cook dejará la dirección de la empresa en septiembre
El actual CEO pasará a presidir el consejo tras más de una década liderando la compañía.
Tim Cook, director ejecutivo de Apple, anunció el lunes su renuncia tras casi 15 años al frente de la compañía. Le sucederá John Ternus, de 50 años, jefe de ingeniería de hardware de Apple.
Redes Sociales
Compartir
Fecha de publicación
21 abr 2026 - 08:22
El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dejará su cargo en septiembre de 2026, según un comunicado oficial de la empresa.
Cook será reemplazado por John Ternus, actual responsable de productos clave como el iPhone y la Mac.
Tras su salida como CEO, Cook asumirá el rol de presidente ejecutivo del consejo de administración.
Aunque Ternus ya era considerado el principal candidato para sucederlo, el relevo no se esperaba tan pronto dentro de la compañía.
El legado de Tim Cook tras 15 años en Apple
Cook llegó a Apple en 1998 y asumió la dirección en 2011, tras la salida de Steve Jobs.
Durante su gestión:
- La empresa cuadruplica su facturación
- Supera los 4 billones de dólares en valor de mercado
- Consolida su crecimiento a nivel global
EL ENFOQUE EN SERVICIOS
Uno de sus principales logros es impulsar el ecosistema de servicios, incluyendo:
- App Store
- Apple Music
- Apple TV
- iCloud
Este sector se convierte en un motor clave de ingresos para la empresa.
Pese a su crecimiento, Apple enfrenta críticas por no liderar la revolución de la inteligencia artificial generativa, marcada por la irrupción de ChatGPT en 2022.
La empresa tecnológica aún trabaja en integrar estos avances en su ecosistema de dispositivos y en renovar su asistente Siri.
Reacción de Wall Street ante la salida de Cook
Tras el anuncio, las acciones de Apple registran una leve caída de menos del 1 % en operaciones posteriores al cierre de Wall Street.
Compartir