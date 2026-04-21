Manabí: Encuentran cadáver de pescador secuestrado
El hecho se produce días después de un violento ataque en altamar.
El cuerpo de la víctima fue trasladado a Medicina Legal para investigaciones.
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Fecha de publicación
21 abr 2026 - 09:36
Un pescador de 24 años que había sido reportado como secuestrado el sábado 18 de abril fue localizado sin vida y con su cuerpo en estado de descomposición.
La víctima, identificada como Edison Daniel Delgado Mera, estaba atado de pies y de manos y presentaba impactos de bala en la cabeza.
El hallazgo ocurrió en la parroquia de Charapotó, en el cantón Sucre. Las autoridades continúan investigando el crimen.
Se registran ataques previos en altamar
Días atrás se reportó un ataque en altamar, en las costas de Crucita, Portoviejo, donde Delgado fue reportado como desaparecido.
El hecho dejó dos víctimas mortales, Luis Delgado y Álvaro Calderón, cuyos cuerpos fueron rescatados con signos de violencia.
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