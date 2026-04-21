Manabí: Encuentran cadáver de pescador secuestrado

El cuerpo de la víctima fue trasladado a Medicina Legal para investigaciones.

Un pescador de 24 años que había sido reportado como secuestrado el sábado 18 de abril fue localizado sin vida y con su cuerpo en estado de descomposición.

La víctima, identificada como Edison Daniel Delgado Mera, estaba atado de pies y de manos y presentaba impactos de bala en la cabeza.

El hallazgo ocurrió en la parroquia de Charapotó, en el cantón Sucre. Las autoridades continúan investigando el crimen.

Se registran ataques previos en altamar

Días atrás se reportó un ataque en altamar, en las costas de Crucita, Portoviejo, donde Delgado fue reportado como desaparecido.

El hecho dejó dos víctimas mortales, Luis Delgado y Álvaro Calderón, cuyos cuerpos fueron rescatados con signos de violencia.