Así funciona la opción de control parental en las cuentas de WhatsApp

Whatsapp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más usadas en el mundo.

La aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de Meta, incorporó una nueva función de cuentas supervisadas o administradas por padres, diseñada para que menores puedan usar la plataforma bajo control de un adulto responsable.

La herramienta permite a padres o tutores gestionar la privacidad y los contactos de los menores, limitar ciertas funciones de la aplicación y recibir alertas sobre la actividad de la cuenta. El objetivo, según la compañía, es ofrecer un entorno más seguro para niños y adolescentes que utilizan servicios de mensajería.

La nueva modalidad se basa en cuentas vinculadas entre el dispositivo del menor y el del padre o tutor. Esto permite que el adulto administre ciertos permisos y supervise la actividad del perfil infantil.

Entre las principales funciones del sistema se incluyen:

Control de contactos: los padres pueden decidir quién puede enviar mensajes o llamar al menor.

los padres pueden decidir quién puede enviar mensajes o llamar al menor. Gestión de grupos: se puede limitar a qué grupos puede unirse el niño.

se puede limitar a qué grupos puede unirse el niño. Alertas de actividad: los tutores reciben notificaciones cuando se agregan nuevos contactos o cuando llegan solicitudes de usuarios desconocidos.

los tutores reciben notificaciones cuando se agregan nuevos contactos o cuando llegan solicitudes de usuarios desconocidos. Configuración de privacidad: el adulto puede modificar ajustes como visibilidad del perfil o permisos de comunicación.

Para evitar que los menores cambien estas configuraciones, el sistema incluye un PIN parental de seis dígitos, que protege los ajustes de seguridad.

A pesar de la supervisión, los mensajes continúan protegidos con cifrado de extremo a extremo, por lo que ni la empresa ni los padres pueden leer el contenido de las conversaciones.

Qué funciones se limitan en la cuenta de menores

Las cuentas supervisadas están diseñadas para un uso más restringido de la aplicación. En muchos casos, el perfil infantil solo permite enviar mensajes y realizar llamadas, mientras que otras herramientas pueden estar desactivadas.

Entre las funciones que pueden quedar limitadas están:

Estados de WhatsApp

Canales públicos

Herramientas automatizadas o experimentales

Algunas opciones de privacidad avanzadas

¿Cómo activar la supervisión parental?

Para activar esta función, el proceso debe realizarse con el teléfono del menor y el del adulto juntos. Los pasos generales son:

Instalar o abrir WhatsApp en el teléfono del menor.

Elegir la opción crear cuenta administrada o supervisada .

. Ingresar el número y fecha de nacimiento del menor.

Escanear el código QR desde el teléfono del padre o tutor para vincular ambos dispositivos.

desde el teléfono del padre o tutor para vincular ambos dispositivos. Verificar que el adulto es mayor de edad.

Crear un PIN parental de seis dígitos que permitirá controlar la configuración de la cuenta.

Una vez configurada, la cuenta quedará vinculada al adulto responsable, quien podrá ajustar las reglas de uso en cualquier momento.