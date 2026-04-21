Karol G en Quito 2027: Fecha y lugar del concierto de su tour 'Viajando por el mundo'

Karol G llegará a Ecuador con su tour 'Viajando por le mundo'.

Karol G llegará a Quito con un concierto como parte de su gira 'Viajando por el mundo'. La colombiana hizo el anuncio oficial a través de sus redes sociales este martes 21 de abril de 2026.

'La Bichota' se presentará en Quito el 15 de enero de 2027. Se prevé que su concierto se lleve a cabo en el Estadio Olímpico Atahualpa.

La preventa exclusiva con tarjetas Mastercard de Banco Pacífico será el miércoles 29 de abril desde las 10:00 a través de la página web de Ticketshow.

La venta general para todas las formas de pago será el jueves 30 de abril desde las 10:00 en línea y en los puntos físicos.

La gira de la colombiana arrancará en Estados Unidos en julio de 2026 y terminará en julio de 2027 en Milán, según los detalles que compartió la cantante en sus redes sociales.

Además, Karol G destacó que se confirmarán shows en otras ciudades del mundo.

'Viajando por el mundo' es una canción de Karol G en colaboración con el grupo Manu Chao, lanzada en su álbum 'Tropicoqueta' en 2025. Esta da la vida a su gira mundial