Irán reanudará operaciones aéreas en Aeropuerto de Mashhad

El secretario general de la Asociación de Aerolíneas Iraníes, Maqsoud Asadi Samani, anunció hoy, sábado, la reapertura de seis aeropuertos en el país.

Irán reanudará el lunes los vuelos internacionales desde el aeropuerto de Mashhad, en el nordeste del país, informó este domingo la autoridad de aviación civil, según reportó la prensa local.

"Se ha concedido el permiso para operar vuelos internacionales de pasajeros en el aeropuerto de Mashhad a partir de mañana", anunció la televisión estatal, citando a la Organización de Aviación Civil.

Los aeropuertos iraníes han estado cerrados desde el estallido de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

El secretario general de la Asociación de Aerolíneas Iraníes, Maqsoud Asadi Samani, anunció hoy, sábado, la reapertura de seis aeropuertos en el país.

Samani declaró a la agencia de noticias iraní Tasnim que las aerolíneas se están preparando para operar vuelos nacionales e internacionales.