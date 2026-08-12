Los Topos mexicanos llegan a Colombia para apoyar labores de rescate

Topos mexicanos listos para ayudar con las labores de rescate en Colombia.

Un grupo de Los Topos, rescatistas mexicanos, llegaron a Colombia para sumarse a las labores de búsqueda tras el terremoto de 7.4 que golpeó al país.

El equipo venía de participar durante más de 40 días en operaciones de rescate en Venezuela.

Cambiaron su ruta hacia Colombia

Los integrantes de la Brigada Internacional Topos Azteca se encontraban en La Guaira, Venezuela, donde trabajaron tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio.

Tras conocer la emergencia en Colombia, decidieron cambiar su ruta y trasladarse directamente al país para incorporarse a las operaciones de búsqueda y rescate.

Los Topos llegando a Colombia. Redes Sociales

Llegan con equipos especializados

Los rescatistas transportaron herramientas para remover escombros, además de equipos tecnológicos para detectar señales de vida y localizar personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y provocó afectaciones en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, donde continúan las labores de emergencia.

Colombia evalúa la ayuda internacional

Según Los Topos las autoridades colombianas habían indicado que no permitirían el ingreso de grupos de rescate externos.

El equipo mexicano aseguró que ofreció apoyo técnico y humanitario y que se mantiene a la espera de una nueva evaluación de daños y necesidades.