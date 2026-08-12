Colombia decreta tres días de duelo nacional por víctimas del terremoto

Un hombre observa un edificio colapsado por el terremoto de 7.4 en Colombia.

El Gobierno de Colombia declaró tres días de duelo nacional por las personas fallecidas tras el terremoto que sacudió al país el pasado lunes.

Durante este periodo, la bandera permanecerá a media asta en edificios públicos y sedes diplomáticas.

Bandera a media asta

El decreto, firmado por el presidente Abelardo De La Espriella, establece que desde este miércoles 12 de agosto y durante tres días se izará el pabellón nacional a media asta como muestra de solidaridad con las familias de las víctimas.

Palacio Presidencial de Colombia con bandera a media asta. AFP

Desastre nacional

Además del duelo, el Gobierno declaró la situación de desastre de carácter nacional. La medida tendrá una duración inicial de un año y podrá prorrogarse por otro periodo, según las condiciones establecidas en el decreto.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) estará a cargo de coordinar las acciones de respuesta y recuperación, mientras que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo administrará los recursos destinados a atender la emergencia mediante una subcuenta denominada SISMO 2026.

Continúan las labores de rescate

Mientras el país permanece de luto, los equipos de emergencia continúan con la búsqueda de personas desaparecidas y la evaluación de los daños. El Espectador reportó al menos 190 fallecidos y 1.679 heridos, aunque las cifras continúan en actualización.