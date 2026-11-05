Tornado destruye parte de un aeropuerto en Brasil y obliga a suspender vuelos

Un tornado provocó graves daños en el aeropuerto de Chapecó, en Santa Catarina, Brasil, el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Un tornado provocó graves daños en el aeropuerto Serafim Enoss Bertaso, ubicado en Chapecó, en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil, durante la mañana del miércoles 4 de noviembre de 2026.

El fenómeno, confirmado por la Defensa Civil de Santa Catarina, arrancó parte de las cubiertas metálicas, rompió ventanales y dañó varios hangares del aeropuerto. La fuerza del viento incluso desplazó una aeronave que se encontraba en la pista.

Según el Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (Inmet), las ráfagas alcanzaron aproximadamente 126 kilómetros por hora durante el temporal.

Aeropuerto de Chapecó suspende vuelos por tornado

La concesionaria Voe Xap, encargada de administrar el aeropuerto, anunció la suspensión de despegues y aterrizajes por tiempo indefinido debido a los daños en las instalaciones.

La empresa informó que equipos técnicos realizan inspecciones para determinar las condiciones de la infraestructura y establecer cuándo podrán reanudarse las operaciones.

Los pasajeros con vuelos programados deben comunicarse directamente con sus aerolíneas para conocer las opciones de reprogramación o reembolso.

La aerolínea Azul confirmó la cancelación de tres vuelos previstos para el miércoles, dos con destino a Campinas y uno hacia Florianópolis.

Avión quedó atrapado en la pista durante el temporal

Una aeronave de Azul que se preparaba para despegar hacia Campinas fue sorprendida por la tormenta mientras permanecía en la pista.

Durante una comunicación con la torre de control, la tripulación reportó dificultades de visibilidad y fuertes movimientos provocados por el viento.

Los pilotos decidieron interrumpir la maniobra de despegue y esperar a que mejoraran las condiciones meteorológicas para regresar a la zona de estacionamiento.

Hasta los primeros reportes sobre el aeropuerto, no se habían confirmado personas heridas por los daños registrados en sus instalaciones.