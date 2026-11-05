Lluvias torrenciales inundan el sur de Francia: siete departamentos están en alerta naranja
Las precipitaciones provocadas por un sistema meteorológico mediterráneo anegaron calles y carreteras en el sureste francés.
En algunas localidades se acumularon hasta 235 milímetros de lluvia
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Actualizado:
05 nov 2026 - 09:47
Las intensas lluvias afectan al sur y sureste de Francia, donde siete departamentos permanecen bajo alerta naranja, este jueves 5 de noviembre del 2026, por riesgo de inundaciones y otros fenómenos meteorológicos.
Las precipitaciones han provocado acumulaciones de agua en calles y carreteras, especialmente en el departamento de Bocas del Ródano (Bouches-du-Rhône).
Languedoc, bajo alerta por lluvias torrenciales
Dos departamentos de la región de Languedoc también se encuentran en alerta naranja.
En esta zona ya se registraron entre 50 y 80 milímetros de lluvia, mientras que los pronósticos prevén otros 70 a 100 milímetros de precipitaciones.
Las lluvias más intensas dejaron acumulaciones de hasta 235 milímetros en Saint-Chamas, una localidad del departamento de Bocas del Ródano.
El agua anegó vías y calles, mientras las precipitaciones continuaban en varios puntos del sureste francés.
Riesgo de crecidas repentinas e inundaciones
El sistema meteorológico mediterráneo mantiene las condiciones de inestabilidad y aumenta el riesgo de que los ríos crezcan rápidamente.
Las autoridades advirtieron sobre posibles inundaciones y complicaciones en las carreteras debido a la acumulación de agua y al deterioro de las vías.
Ante este escenario, las autoridades recomendaron a los residentes mantenerse alejados de los ríos y evitar los viajes por carretera mientras persistan las lluvias.
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