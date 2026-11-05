Amenazas de bomba obligan a aterrizar a varios aviones en Europa

Varios aviones comerciales recibieron amenazas de bomba en Europa este jueves 5 de noviembre de 2026, lo que provocó desvíos y operativos de seguridad.

Una serie de amenazas de bomba contra vuelos comerciales provocó aterrizajes de emergencia, desvíos y operativos de seguridad en Europa, este jueves 5 de noviembre de 2026.

Al menos 11 vuelos se vieron afectados por las alertas, que movilizaron a equipos especializados en Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Polonia y Austria.

Las aeronaves lograron aterrizar sin incidentes y, hasta el momento, las inspecciones reportadas no han confirmado la presencia de explosivos.

¿Qué vuelos fueron afectados por las amenazas de bomba?

Uno de los casos ocurrió en un avión de la aerolínea Finnair que cubría la ruta entre Helsinki, Finlandia, y Roma, Italia.

La aeronave recibió una amenaza de bomba y fue escoltada por aviones de la Fuerza Aérea italiana hasta su aterrizaje en el aeropuerto de Fiumicino.

Otro incidente involucró a un Airbus A320 de Aer Lingus que viajaba de Dublín a Roma. El vuelo fue desviado hacia la base aérea militar de Évreux, en Francia, donde aterrizó sin inconvenientes.

Según las autoridades francesas, 151 pasajeros y seis tripulantes fueron evacuados mientras especialistas en desactivación de explosivos inspeccionaban el avión.

Más alertas en Bulgaria, Bélgica y República Checa

Las autoridades de Bulgaria también reportaron amenazas contra tres aeronaves procedentes de Copenhague, Madrid y Londres, que aterrizaron en aeropuertos del país.

En Bélgica, un avión de la aerolínea polaca LOT, procedente de Varsovia, aterrizó en Bruselas tras recibir una alerta sospechosa.

Mientras tanto, la Policía de República Checa activó protocolos de seguridad por amenazas contra cuatro aviones con destino a Praga. Tras sus aterrizajes, especialistas revisaron las aeronaves sin encontrar explosivos.

Europa registra varias amenazas contra vuelos en una semana

Los incidentes de este jueves se producen después de que otros siete vuelos recibieran amenazas similares el martes 3 de noviembre, lo que obligó a reforzar la seguridad en distintos aeropuertos europeos.

En esas inspecciones tampoco se encontraron explosivos. Hasta ahora, ninguna organización se ha atribuido las amenazas y las autoridades no han identificado públicamente a los responsables.

Las investigaciones continúan para determinar el origen de las alertas y si existe alguna relación entre los diferentes incidentes.