Trabajador humanitario muere en Gaza antes del partido entre Egipto y Argentina

Mohammed al-Wahidi, trabajador humanitario palestino y colaborador de organizaciones de ayuda en Gaza, murió el martes 7 de julio del 2026 en un ataque israelí, pocas horas antes del partido entre Egipto y Argentina por los octavos de final del Mundial 2026.

Al-Wahidi era conocido por coordinar actividades comunitarias para familias desplazadas por la guerra, entre ellas la instalación de pantallas para que niños y adultos pudieran seguir los partidos del Mundial desde refugios y campamentos improvisados.

Diversas organizaciones humanitarias confirmaron su fallecimiento y lamentaron la pérdida de uno de sus colaboradores más activos en la Franja de Gaza.

La muerte ocurrió en medio de nuevos bombardeos registrados durante la jornada, mientras continuaban las operaciones militares israelíes en el enclave palestino.

El Mundial también se vive entre refugios en Gaza

En las últimas semanas, organizaciones humanitarias instalaron pantallas en distintos refugios y campamentos para que las familias desplazadas pudieran seguir los partidos del Mundial 2026.

Mohammed al-Wahidi colaboraba en estas iniciativas, que buscaban ofrecer momentos de distracción a miles de niños y adultos afectados por la guerra.

Las imágenes de aficionados reunidos frente a pantallas improvisadas se difundieron ampliamente en redes sociales y medios internacionales.

La muerte de Al-Wahidi ocurre en medio de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, donde continúan los bombardeos y las operaciones militares.

Organismos internacionales y agencias humanitarias han advertido sobre el deterioro de las condiciones de vida de la población civil, con miles de desplazados, infraestructura destruida y dificultades para el acceso a alimentos, agua y atención médica.

Mientras el conflicto sigue, la comunidad internacional mantiene los llamados para proteger a los civiles y facilitar el ingreso de ayuda humanitaria.