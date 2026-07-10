Trump mantiene que el alto al fuego ha 'terminado' pero acepta seguir conversando con Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este viernes 10 de julio de 2026 que podía seguir conversando con Irán pero reiteró que dio por "terminado" el alto al fuego que llevaba en vigor desde abril debido a los ataques cruzados de esta semana.

Al mismo tiempo, una delegación de Catar, país que interviene como mediador en el conflicto, llegó este viernes a Teherán para unas reuniones, informó un medio local iraní.

Irán y Estados Unidos reanudaron los ataques el martes con unos bombardeos mutuos en Oriente Medio que fueron los de mayor envergadura desde que el 17 de junio se firmó un memorando de acuerdo que ratificaba el cese el fuego alcanzado en abril.

"Irán nos ha pedido que continuemos las 'conversaciones'. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les ha comunicado, sin lugar a dudas, que el alto el fuego SE HA TERMINADO", afirmó Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario ya había declarado el fin de la tregua el miércoles, cuando tachó a los dirigentes iraníes de "locos", afirmando que "es una pérdida de tiempo tratar con ellos". Aún así, dejó la puerta abierta a que su equipo de negociadores continuara negociando.

Origen de la escalada: Conflictos en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos bombardeó a Irán dos noches seguidas tras haber acusado a Teherán de unos ataques contra tres barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, una vía marítima esencial para el suministro de hidrocarburos que se ha convertido en un elemento clave en el conflicto.

En respuesta, las fuerzas iraníes atacaron a varios países del Golfo: Kuwait, donde una persona resultó herida; Baréin y Catar.

Un repunte de las tensiones que coincidió con los funerales del exguía supremo iraní Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero, en el primer día de los bombardeos israelo-estadounidenses que desencadenaron la guerra.

Mediación internacional ante el repunte de tensiones

Aunque Irán dijo que había lanzado ataques contra activos estadounidenses en Catar y el estado del Golfo acusó a Teherán de atacar a uno de sus petroleros en el estrecho de Ormuz, Doha respaldó el viernes la continuación de la vía diplomática.

La agencia iraní Tasnim afirmó que la delegación catarí se encontraba en Teherán para "tratar de reforzar el papel de Catar como mediador tras los acontecimientos del martes", cuando Doha condenó a Teherán por lo que calificó de "agresión inaceptable" contra uno de sus buques. Irán negó la acusación.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que también ha estado mediando en el conflicto, mantuvo el viernes una llamada con el emir de Catar para tratar la reciente escalada, según indicó su oficina en un comunicado.