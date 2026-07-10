Capturan en EE.UU. al segundo más buscado de Pichincha por abuso sexual contra un niño

Un hombre fue detenido en Estados Unidos y en Ecuador era el segundo más buscado de Pichincha por delitos sexuales.

El segundo más buscado de la provincia de Pichincha por el delito de abuso sexual fue capturado en Nueva York, Estados Unidos, informó este viernes la Policía Nacional.

La detención se realizó durante la operación Fénix 358, ejecutada en coordinación con autoridades estadounidenses y organismos de cooperación internacional.

El detenido fue identificado como Víctor B., quien tenía una sentencia condenatoria de nueve años y cuatro meses de prisión por el abuso sexual de un niño de 10 años. El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2020 en Quito.

Según la Policía, el operativo fue posible gracias a labores de investigación desarrolladas en conjunto con el U.S. Marshals Service, ICE Enforcement and Removal Operations (ERO), la Subsecretaría de Migración y el apoyo de Interpol, a través de una notificación roja emitida para su localización y captura.

Tras su aprehensión, Víctor B. quedó a órdenes de las autoridades judiciales de Estados Unidos, mientras se desarrolla el proceso formal de deportación que permitirá su entrega a las autoridades ecuatorianas para el cumplimiento de la condena.

La Policía Nacional señaló que este tipo de operaciones forman parte de la cooperación internacional para ubicar y capturar a personas requeridas por la justicia ecuatoriana que permanecen fuera del país.