¡Tragedia en Suiza! Decenas de muertos y alrededor de 100 heridos tras incendio en un bar

Imagen de la calle de la estación suiza de esquí de Crans Montana, en el cantón de Valais, donde se registró un incendio.

Una tragedia ocurrió durante el festejo de Año Nuevo en Suiza. Un incendio ocurrió en el bar de una estación de esquí de la localidad de Crans Montana.

Este incendio causó "decenas de muertos" y alrededor de 100 heridos, la mayoría de estos muy graves, confirmó la Policía Cantonal de Valais, este jueves 1 de enero de 2026.

Según las autoridades, la tragedia ocurrió en un local muy popular entre los jóvenes en esta localidad, que está entre las estaciones de esquí más apreciadas de Suiza.

"A la hora en que les hablo contabilizamos un centenar de personas heridas, muchas gravemente, así como decenas de personas que presumiblemente han fallecido”, dijo el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler.

"La prioridad es la medicina legal para ayudarnos a identificar a las personas fallecidas", indicó por su parte la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud.

Todos los indicios recogidos han permitido a las autoridades excluir la hipótesis de un atentado, ya que se ha determinado que la explosión que se escuchó a alrededor de las 01:30 (hora local) fue causada por el incendio.

Las autoridades han indicado igualmente que es muy probable que entre las numerosas víctimas haya varios extranjeros, ya que Crans Montana es una estación muy visitada por los esquiadores en el periodo de fin de año.

"En vista de la magnitud de este drama se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans habrá que lamentar víctimas del extranjero", dijo Gisler a EFE.

Los heridos han sido trasladados a diversos hospitales y los más graves al Hospital de Sion, capital del cantón de Valais, donde las salas de operaciones y la unidad de cuidados intensivos están repletas, indicó el responsable cantonal de Sanidad, Mathias Reynard.

Asimismo se ha creado una célula de acogida para ofrecer apoyo psicológico a las familias y testigos del drama. Ante esta tragedia se movilizaron más de diez helicópteros, cuarenta ambulancias y 150 personas entre bomberos, rescatistas y otras profesiones vitales.