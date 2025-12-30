Tragedia en Machu Picchu dos trenes turísticos chocan; un maquinista falleció

Dos trenes turísticos en la vía a la ciudad inca de Machu Picchu, en Cusco, colisionaron frontalmente este 30 de diciembre del 2025, según reportó la Policía Nacional de Perú.

La colisión dejó una persona fallecida además de daños en las locomotoras de ambos trenes.

El fallecido fue identificado como Roberto Cárdenas Loay, quien según medios locales era el maquinista de uno de los trenes siniestrados.

Videos difundidos desde el lugar del siniestro muestra a las personas lesionadas que fueron evacuadas a clínicas y hospitales cercanos a la zona.

Según la empresa Ferrocarril Transandino (FTSA), concesionaria de la vía férrea, la colisión se produjo en torno a las 13:20 hora local (18:20 GMT) a la altura del kilómetro 94,4, a su paso por el Pampacahua, un sector de difícil acceso donde únicamente pasan los rieles en paralelo al río Vilcanota, en la región de Cusco.

Las primeras imágenes mostraron que el choque ocurrió en un sector donde existe una única vía donde los trenes circulan en ambos sentidos y al menos una de las dos unidades siniestradas transportaba turistas, tanto nacionales como extranjeros, entre ellos brasileños.

El choque ocurrió entre trenes de Perú Rail y de Inca Rail, las dos únicas compañías ferroviarias que operan la vía concesionada a la empresa Ferrocarril Transandino. Uno de ellos realizaba la ruta de Ollantaytambo a Machu Picchu y el otro hacía lo mismo en sentido inverso.

El Ministerio de Salud señaló en un comunicado que envió al lugar del siniestro un total de 12 ambulancias para brindar soporte especializado a heridos, sin determinar en ese momento el número de afectados.

Por su parte, la empresa Peru Rail señaló que se encuentra evacuando a los heridos en dos autovagones tras haber brindado primeros auxilios al maquinista, el jefe de tren y los pasajeros. "Lamentamos profundamente lo sucedido", manifestó.

El ferrocarril a Machu Picchu es una ruta más utilizada por los turistas que visitan la ciudadela inca, con un trayectoria de aproximadamente 43 kilómetros que comienza en la localidad de Ollantaytambo y llega al municipio de Machu Picchu, a través de cañones y escarpados paisajes andinos y selváticos a lo largo del río Vilcanota.